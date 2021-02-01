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Spor, Futbol

Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a sattı

Galatasaray'da 18 yaşındaki santrfor Erencan Yardımcı, 4,2 milyon lira karşılığında Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup takımı Eyüpspor'a transfer oldu.

Emrah Oktay   | 01.02.2021
Galatasaray, Erencan Yardımcı'yı 4,2 milyon liraya Eyüpspor'a sattı Fotoğraf: Omar Marques/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 lira transfer bedeli ödeyecektir." denildi.

Galatasaray'da yetişen Erencan, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

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