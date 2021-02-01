Euro
8.68
Dolar
7.19
BIST 100
1,492.45
Altın
1,860.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Yeni Malatyaspor 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 7 futbolcuyu kadrosuna kattığını duyurdu.

Orhan Yoldaş   | 01.02.2021
Yeni Malatyaspor 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Malatya

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre stoper, kanat, ön libero ve orta saha mevkilerine transferler gerçekleştirildi.

İtalya İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımlarından Ascoli'den Mali Milli Takımı'nın 22 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Aly Malle ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.

İskoçya'nın Hibernian takımından 24 yaşındaki İskoç orta saha oyuncusu Stevie Mallan ile sezon sonuna kadar satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağlandı.

Burundi Milli Takımı'nın oyuncusu Youssouf Ndayishimiye'yi Medipol Başakşehir'e satan Yeni Malatyaspor, geleceğe yönelik 5 transfer gerçekleştirdi.

Malatya temsilcisi, Misli.com 2. Lig takımlarından Pendikspor'dan 17 yaşındaki stoper Atakan Müjde ile 2,5 yıllık anlaşma imzaladı. Atakan, sezon sonuna kadar Pendikspor'da forma giyecek.

Yeni Malatyaspor ayrıca Burundi Milli Takımı'nda oynayan 21 yaşındaki stoper Eric Ndizeye ve 19 yaşındaki ön libero Jospin Nshimirimana ile 3,5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-siyahlılar, Ganalı 19 yaşındaki kanat oyuncusu Haqi Osman ve 20 yaşındaki stoper Philip Gameli Awuku'yu 3,5 yıllığına kadrosuna kattı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümler en çok ocak ayında gerçekleşti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
AB Trump'ın Kovid-19 tedavisinde kullanılan antikor kokteylini değerlendirmeye aldı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 7 bin 719 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 124 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Yeni Malatyaspor 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Yeni Malatyaspor 7 oyuncuyla sözleşme imzaladı

Tolga Ciğerci Medipol Başakşehir'de

Aykut Kocaman Medipol Başakşehir'de ilk antrenmanına çıktı

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in maliyeti belli oldu

Galatasaray'da Mustafa Muhammed'in maliyeti belli oldu
Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı

Beşiktaş'ta Nicolas Isimat-Mirin ile yollar ayrıldı
Çaykur Rizespor genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti

Çaykur Rizespor genç oyuncu Celal Emir Dede'yi transfer etti