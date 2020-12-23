Lider Aytemiz Alanyaspor Yeni Malatyaspor ile puanları paylaştı

Antalya
Süper Lig'in 14. haftasında lider Aytemiz Alanyaspor ile Yeni Malatyaspor, 1-1 berabere kaldı.
9. dakikada Yeni Malatyaspor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen Hafez'in şutunda, köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Marafona kornere çeldi.
17. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında, Adem Büyük'ün pasıyla ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Kubilay Kanatsızkuş'un ayağının dışıyla vuruşunda, kaleci Marafona meşin yuvarlağı çeldi. Savunma topu uzaklaştırdı.
33. dakikada Aytemiz Alanyaspor öne geçti. Orta alanda topu kazanan Efecan Karaca'nın derinlemesine pasında Babacar, meşin yuvarlağı kontrol etti. Bu oyuncunun ceza sahası ön çizgisi üzerinden sağ çaprazdan çektiği şutta top filelerle buluştu: 1-0
Karşılaşmanın ilk yarısı, Aytemiz Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
50. dakikada sağdan gelişen Alanyaspor atağında, Juanfran topu ceza sahasındaki Babacar'a çıkardı. Babacar'ın yakın mesafeden vuruşunda, top az farkla dışarı çıktı.
60. dakikada Yeni Malatyaspor beraberliği yakaladı. Umut Bulut, sağ kanattan arka direğe topu çıkardı. Tetteh'in kafayla çevirdiği topa kaleci Marafona müdahale etti. Adem Büyük, altıpasın içinde topu ağlara gönderdi: 1-1
70. dakikadaki Alanyaspor atağında Salih Uçan, yerden bir pasla Babacar'ı topla buluşturdu. Babacar'ın ceza sahasına girerek sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Ertaç Özbir gole izin vermedi.
79. dakikada Yeni Malatyaspor'da Ndayishimiye'nin uzun pasında Tetteh topla buluştu. Ceza alanına giren Tetteh, kaleci Marafona ile karşı karşıya kaldı. Tetteh'in vuruşunda, Marafona gole izin vermedi.Karşılaşma, 1-1 sona erdi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.