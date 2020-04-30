Fenerbahçe 4 Mayıs'ta topbaşı yapacak

İstanbul
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde toplanacak futbolcular, gruplar halinde çalışacak.
Her grupta 4 futbolcu bulunacak ve oyuncular sahanın farklı bölgelerinde antrenman yapacak. Antrenmanını tamamlayan grubun ardından bir diğer gruptaki oyuncular, saha çalışmalarını gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.