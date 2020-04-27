Euro
7.57
Dolar
6.99
BIST 100
101,199.90
Altın
1,713.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Kovid-19 salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gruplar halinde antrenmanlara başladı.

Ali Korkmaz   | 27.04.2020
Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

İzmir

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle lige verilen aranın ardından gruplar halinde çalışmaya başladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, çalışmalarını evde sürdüren futbolcuların belirlenen kurallar dahilinde gruplar halinde Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde çalışmaya başladığı bildirildi.

Sarı-kırmızlı futbolcuların 5 gruba ayrıldığı, futbolcuların belirlenen saatlerde tesislere gideceği, diğer grup tesise gelmeden ayrılacağı belirtildi.

Tesisteki soyunma odaları, duş ve yemekhanenin hizmet vermeyeceği bu süreçte oyuncuların tesise girişlerinde ateş ölçümünün yapılacağı kaydedildi.

Çalışmaların en az sayıda personelin katılımıyla gerçekleşeceği ve antrenman dışında tesiste maske takımının zorunlu olacağı ifade edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
BM, Kovid-19 sonrası 'yeni normal' için yol haritasını açıkladı
Çin'de Kovid-19'a karşı üçüncü potansiyel aşının klinik denemelerine başlandı
Erdoğan'dan Kovid-19'la mücadele paylaşımı: Türkiye İçin Tünelin Ucundaki Işık Gözükmüştür
Kanada’da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 781'e yükseldi
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 210 bini aştı

Benzer haberler

Trabzonspor'da 'mutfak pasları'na katılan başkan Ağaoğlu kuru fasulye ve pilav hazırladı

Trabzonspor'da 'mutfak pasları'na katılan başkan Ağaoğlu kuru fasulye ve pilav hazırladı

Göztepeli futbolcular gruplar halinde tesislerde çalışmaya başladı

Kasımpaşa tesislerde antrenmanlara başladı

FIFA'dan bir maçta 5 oyuncu değişikliği önerisi

FIFA'dan bir maçta 5 oyuncu değişikliği önerisi
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ağustos ayına ertelendi

Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul toplantısı ağustos ayına ertelendi
Maradona futbolu çok özlemiş

Maradona futbolu çok özlemiş