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Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Açelya Apartmanının yıkım çalışmaları kontrollü olarak devam ediyor.
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Spor

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

İlk etabın startını, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Konya Valisi Vahdettin Özkan verdi.

Zehra Melek Çat,Emrah Oktay,Erkan Tiryaki   | 11.04.2021
56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı Fotoğraf: Mustafa Çiftçi / AA

Konya

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021) Konya'da başladı.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu başladı

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2021) Konya Mevlana Meydanı'ndan verilen start ile başladı. ( Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı )

Nevşehir'deki olumsuz hava koşulları nedeniyle turun önceden açıklanan 167,3 kilometrelik ilk etabı iptal edildi. Bu etabın yerine Konya'da 72,4 kilometrelik 1. ayak Konya-Konya etabı organize edildi.

İptal edilen Nevşehir-Kapadokya etabının yerine Konya'da yapılan telafi etabının startını, Mevlana Meydanı'nda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve Konya Valisi Vahdettin Özkan verdi.

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ilk etabına 25 takımdan 172 bisikletçi katıldı.

Turun ilk etabını Rally takımından Arvid de Kleijn kazandı

72.4 kilometrelik 1. ayak Konya-Konya etabında Mevlana Meydanı'ndan start alan 172 bisikletçi, Kozağaç Kavşağı, Konya Bilim Merkezi ve Aliya İzzetbegoviç Caddesi ile Rauf Denktaş Caddesi’nden geçerek Kültür Park'ta parkuru tamamladı.

Yarışı Rally takımından Arvid de Kleijn, 1 saat 35 dakika 38 saniyelik derecesiyle ilk sırada bitirdi.

İlk etapta Norveç'in UNO-X Pro takımından Norveçli Kristoffer Halvorsen ikinci, Fransa'nın Delko takımından Fransız Pierre Barbier ise üçüncü sırayı elde etti.


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