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Spor, Futbol

Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi

Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde 2. derece zorlanma tespit edildi.

Emrah Oktay  | 27.11.2023 - Güncelleme : 27.11.2023
Galatasaray'da Davinson Sanchez'in sol üst arka adalesinde zorlanma tespit edildi

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Corendon Alanyaspor maçında sakatlanan Davinson Sanchez'in MR'ı çekildi.

Yapılan tetkikler sonrasında sol üst arka adale grubunda 2. derece zorlanma tespit edilen Sanchez'in tedavisine başlandı.

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