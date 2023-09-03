Atakaş Hatayspor ile Yukatel Adana Demirspor 3-3 berabere kaldı

Mersin
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Yukatel Adana Demirspor, Atakaş Hatayspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İlk yarı
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler nedeniyle bu yıl maçlarını Mersin'de oynaması kararlaştırılan Hatayspor, kentte ikinci defa seyircisi karşısına çıktı.
5. dakikada sol kanatta topla buluşan Fernandes, ceza sahası dışından kaleyi yokladı, meşin yuvarlak kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
14. dakikada ceza sahası içerisinde sol tarafta Rodrigues'in ortasında topla buluşan Cherif Ndiaye, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. VAR'dan gelen uyarı ile gol, ofsayt nedeniyle iptal edildi.
20. dakikada ceza sahası önünden kaleyi gören Aburjania'nın şutunda, meşin yuvarlak auta çıktı.
29. dakikada rakip ceza sahasında paslaşan Hatay ekibi oyuncuları meşin yuvarlağı Ömer Faruk Beyaz'la buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
36. dakikada Yusuf Sarı'nın ceza sahası içerisine kestiği ortada, Hatay defansı topu kontrollü şekilde uzaklaştırdı.
41. dakikada Yukatel Adana Demirspor öne geçti. Belhanda'nın pasında topla buluşan Yusuf Sarı'nın altıpas içerisine gönderdiği meşin yuvarlağa Cherif Ndiaye dokundu. Top ağlarla buluştu: 0-1.
İlk yarıyı Yukatel Adana Demirspor, 1-0 önde kapattı.
İkinci yarı
53. dakikada Atakaş Hatayspor, durumu 1-1 yaptı. Sol kanattan Fernandes'in altıpas içerisine gönderdiği topa dokunan Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.
55. dakikada ceza sahası dışından Strandberg'in kaleye gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Ertaç Özbir'de kaldı.
68. dakikada ceza sahasında oluşan karambolde topla buluşan Rayane'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir çeldi, altıpas içerisinde topu önünde bulan Lamkel Ze'nin kaleye gönderdiği top direkten döndü.
Pozisyon öncesinde Emre Akbaba'nın müdahale ettiği Dele-Bashiru yerde kaldı. Maçın hakemi VAR'a gitti. Maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada Hatayspor öne geçti. Penaltıda topun başına geçen Strandberg, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1.
74. dakikada Atakaş Hatayspor, durumu 3-1 yaptı. Sol kanattan gelişen atakta Strandberg'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Dele-Bashiru'nun vuruşunda, top filelere gitti.
84. dakikada Adana Demirspor, farkı 1'e indirdi. Savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Gravillon'un sert şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2.
89. dakikada Adana Demirspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelen topla ceza sahası dışında buluşan Nani'nin şutunda, defansa da çarpan meşin yuvarlak filelere gitti: 3-3.
90+3. dakikada Adana Demirspor ceza sahası dışından serbest vuruş kullandı. Niang'ın şutunda, kaleci Erce Kardeşler topu kornere çeldi.
Karşılaşma, 3-3 berabere bitti.
Maçtan notlar
Atakaş Hatayspor, sahaya "Unutmayacağız" yazılı pankartla çıktı.
Tribünde depremde hayatını kaybeden Christian Atsu ile sportif direktör Taner Savut'un fotoğrafının yer aldığı siyah afiş yer aldı.
Karşılaşmanın 4'üncü dakikası 17'nci saniyesinde Hatayspor taraftarları "Sesimi duyan var mı?" tezahüratında bulundu, bu tezahürat stattaki tüm taraftarlardan alkış aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.