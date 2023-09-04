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Spor, Futbol

Trabzonspor, eski oyuncusu Berat Özdemir'i kiraladı

Trabzonspor Kulübü, eski oyuncusu Berat Özdemir'i Suudi Arabistan ekibi Al Ittifak'tan kiraladığını bildirdi.

Duygu Avunduk  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Trabzonspor, eski oyuncusu Berat Özdemir'i kiraladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, Berat Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar bordo-mavili kulübe geçici transferi konusunda Al Ittifak ile anlaşma sağlandığı, anlaşmaya göre geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyeceği belirtildi.

Berat Özdemir ile 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlandığı da kaydedilen açıklamada, "Anlaşmaya göre oyuncuya 2023-2024 futbol sezonu için 33 milyon lira garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

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