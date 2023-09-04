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A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürüyor.
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Spor, Futbol

Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı

Beşiktaş Kulübü, Tayfur Bingöl'ü bonservisiyle transfer ettiğini duyurdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
Beşiktaş, Tayfur Bingöl'ü kadrosuna kattı

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon formamızı giyen profesyonel futbolcu Tayfur Bingöl'ün bonservisiyle transferi hususunda Corendon Alanyaspor kulübüyle anlaşmaya varılmıştır. Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayfur Bingöl'e evine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." denildi.

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