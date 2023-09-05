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Spor, Futbol

Ndombele resmen Galatasaray'da

Galatasaray Kulübü, Fransız futbolcu Tanguy Ndombele'yi satın alma opsiyonuyla transfer ettiğini duyurdu.

Murat Kaya  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Ndombele resmen Galatasaray'da Fotoğraf: Emrah Oktay/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, profesyonel futbolcu Tanguy Ndombele ve kulübü Tottenham Hotspur ile, oyuncunun 2023-2024 sezonu için satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Futbolcunun transfer bedelinin 15 milyon avro olduğu ve 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödenmesi konusunda anlaşıldığı bilgisi de verilen açıklamada, futbolcuya ise 2023-2024 sezonu için net 3 milyon 136 bin avro sezonluk ücret ödeneceği kaydedildi.

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