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Spor

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü maçında Portekiz'e yenildi

A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası D Grubu'ndaki dördüncü maçında Portekiz'e 3-2 yenildi.

Fatih Gazioğlu  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
A Milli Erkek Voleybol Takımı, CEV Avrupa Şampiyonası'nda dördüncü maçında Portekiz'e yenildi Fotoğraf: Mostafa Alkharouf - AA

Ankara

İsrail'in ev sahipliği yaptığı D Grubu mücadelesinde milli takım, dördüncü maçında Tel Aviv'de Portekiz ile karşılaştı.

Ay-yıldızlı ekip, rakibine 24-26, 25-21, 25-15, 26-28 ve 13-15'lik setlerle 3-2 yenildi.

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