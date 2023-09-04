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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçının hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda 8 Eylül Cuma günü Eskişehir'de Ermenistan ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Hilmi Sever  | 04.09.2023 - Güncelleme : 04.09.2023
A Milli Futbol Takımı, Ermenistan maçının hazırlıklarına başladı Fotoğraf: Erhan Elaldı - AA

İstanbul

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirildi.

İdmanda, 24 kişilik aday kadrodan 16 futbolcu yer aldı.

Stefan Kuntz, antrenman öncesinde Atletico Madrid'e transfer olan Çağlar Söyüncü ve Manchester United'a transfer olan Altay Bayındır ile kısa süre sohbet etti.

Kuntz, idman başladıktan sonra da saha kenarında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile görüştü.

Salih Uçan ve Cenk Özkacar ayrı çalıştı

A Milli Futbol Takımı'nda hafif sakatlıkları bulunan Salih Uçan ve Cenk Özkacar, takımdan ayrı koşu çalışması yaptı.

Salih ve Cenk, bir süre sonra sahadan ayrıldı. Tedbir amaçlı dinlendirilen Umut Nayir de takımla çalışmadı. Antrenman için sahaya gelen Umut, daha sonra tesislere döndü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, istasyon ve pas çalışmasıyla sürdü. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Ermenistan karşılaşmasının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği belirtildi.

Ay-yıldızlı takım, Ermenistan maçının hazırlıklarına yarın çift antrenmanla devam edecek.

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