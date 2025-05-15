Galatasaray ve Trabzonspor, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul
TFF'den yapılan açıklamada, Galatasaray'ın Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek şampiyon olduğu Ziraat Türkiye Kupası finalinde yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle iki kulübün de disipline gönderildiği belirtildi.
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile bordo-mavili kulübün ayrıca kulüp sosyal medya hesabından yapılan açıklamada yer alan "Futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" ve "tehdidi" gerekçeleriyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı