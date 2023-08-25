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Spor, Futbol

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Muhittin Sandıkçı  | 25.08.2023 - Güncelleme : 25.08.2023
Trabzonspor, Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor'u konuk edecek

Trabzon

Papara Park'ta oynanacak ve saat 19.15'te başlayacak mücadeleyi, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Geçen hafta Galatasaray deplasmanında 2-0 kaybeden bordo-mavili ekip, haftaya 3 puanla 10. sırada girdi.

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Orsic, Fernandez ve Trezeguet, Çaykur Rizespor karşısında kadroda yer almayacak.

Yeni transferlerden Rayyan Baniya ve Fountas'ın ise kadroda yer alması bekleniyor.

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