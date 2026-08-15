Türk Kızılay, Gazze'de protez destek projesi başlattı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, 7 Ekim 2023 sonrası Gazze'ye yönelik saldırılarda binlerce kişi, uzuv kaybıyla sonuçlanan ciddi yaralanmalar yaşadı.

Çatışmalar nedeniyle ampütasyon vakalarının yoğun olduğu bölgelerden biri haline gelen Gazze'de, özellikle çocuklar arasında uzuv kaybının ciddi boyutlara ulaştığı belirtiliyor.

Bu kapsamda Türk Kızılay tarafından başlatılan Protez-Ortez Destek Projesi, Gazze'deki hastane ve rehabilitasyon merkezleriyle koordinasyon içinde yürütülüyor.

Projenin ilk yararlanıcısı, 2024'te gerçekleşen bombardımanda sağ bacağını kaybeden 24 yaşındaki Udey Abu Verde oldu.

Gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin ardından hazırlanan diz altı protezi Abu Verde'ye başarıyla uygulandı.

Yaklaşık bir yıldır bağımsız hareket etmekte ve günlük ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını belirten Abu Verde, protez sayesinde yeniden yürüyebilecek olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Abu Verde, "Protez takılmadan önce hayatım çok zordu. Yürüyemiyordum ve hiçbir konuda kendi kendime yetemiyordum, ama artık yürüyebileceğim ve tüm ihtiyaçlarımı karşılayabileceğim. Kimseye muhtaç olmayacağım. Türk Kızılayın desteği sayesinde yaralanmadan önceki gibi hayatıma devam edeceğim, çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Gazze'de günlük 100 ton temiz su dağıtılıyor

Türk Kızılay, Gazze'de protez-ortez desteğinin yanı sıra farklı alanlarda insani yardım çalışmalarını da sürdürüyor.

Artan sıcaklıklar ve temiz suya erişimde yaşanan zorluklar nedeniyle günlük 100 ton temiz su dağıtımına başlandı.

Kızılay ayrıca Gazze'de ilk günden bu yana kesintisiz sürdürdüğü aşevi hizmetiyle de günde 30 bin kişilik sıcak yemek ihtiyacını karşılamaya devam ediyor.



