Çaykur Rizespor, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 1-0 mağlup etti

Abdullah Doğan
15 Ağustos 2026•Güncelleme: 15 Ağustos 2026
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
4. dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ceza sahası önünde indirdiği topla buluşan Gonçalves'in bekletmeden sert şutunda top, kaleci Fofana'dan döndü.
10. dakikada topla ceza sahasına giren Mebude'nin sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle çıkardı.
28. dakikada ceza saha içinde Andzouana'nın topuk pasında Deniz Türüç'ün sert şutunda top yan direkten döndü.
50. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu çıkartarak gole izin vermedi.
64. dakikada ceza sahası içine topla hareketlenen Ahmed Kutucu'nun şutunda, kaleye giden topu Adil Demirbağ uzaklaştırdı.
90+3. dakikada Emrecan Bulut'un ceza sahasında savunma oyuncusunun müdahalesi sonrası yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın, penaltı noktasını işaret etti.
90+7. dakikada penaltı atışını kullanan Laçi, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşma konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.