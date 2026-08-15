Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Kasımpaşa evinde Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

2. dakikada sağdan ceza sahasına giren Saviolo'nun aşırtma vuruşunda kaleci topu son anda kornere çeldi.

3. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın ortasına penaltı noktasının gerisinden Nwaiwu'nun vuruşunda kaleci Gianniotis meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

20. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Benedyczak'ın şutunda kaleci Onana topu son anda oyun alanına çeldi.

42. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Metehan Mimaroğlu'nun soldan ortasında, Saviolo'nun penaltı noktasının sağında gelişine yaptığı vuruşta top filelere gitti.

[1/7] Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor takımları, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. [2/7] Bir pozisyonda Kasımpaşa oyuncusu Ilie (sağda) ile Trabzonspor oyuncusu Muhammed Salah (solda) mücadele etti. [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7] × [1/7] Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor takımları, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda karşılaştı. [2/7] Bir pozisyonda Kasımpaşa oyuncusu Ilie (sağda) ile Trabzonspor oyuncusu Muhammed Salah (solda) mücadele etti. [3/7] [4/7] [5/7] [6/7] [7/7]

Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

50. dakikada Ben Ouanes'in sıfırdan yeden sert ortasına penaltı noktası civarında Benedyczak'ın yatarak vuruşunda top yandan auta gitti.

54. dakikada Kasımpaşa penaltı kazandı. Güven Yalçın, ceza sahası içinde Pina'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

55. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Benedyczak, penaltı vuruşunda topu ve kaleciyi farklı köşelere gönderdi: 1-1

69. dakikada Salah'ın duran toptan etkili ortasına Savic'in kafa vuruşunda, kaleci topu oyun alanına çeldi.

76. dakikada soldan Mustafa Eskihellaç'ın arka direğe ortasına altıpasın sağından gelişine Salah'ın şutunda top kaleye paralel şekilde az farkla auta gitti.

Karşılaşma 1-1 eşitlikle sona erdi.

Muhammed Salah, ilk kez forma giydi

Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah, bordo-mavili formayı ilk kez Süper Lig'de giydi.

Transferi uzun süre konuşulan 34 yaşındaki tecrübeli yıldız, teknik direktör Fatih Tekke tarafından ısınmaya gönderilince Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda büyük bir coşku oluştu.

Salah, müsabakanın 58. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun yerine oyuna dahil oldu.

Trabzonspor'da sezonun ilk golü Saviolo'dan

Bordo-mavili takımda yeni sezonun ilk golü Noah Saviolo'dan geldi.

Trabzonspor'un yeni transferi Saviolo, maçın 43. dakikasında Metehan Mimaroğlu'nun ortasına ceza sahası içinde gelişine şık vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu.

Kasımpaşa karşısında takımını 1-0 öne geçiren 22 yaşındaki kanat oyuncusu, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Melih Kabasakal ve Cabral siftah yaptı

Trabzonspor'un yeni transferleri Melih Kabasakal ve Lopes Cabral, karşılaşmanın ikinci yarısında bordo-mavili formayla tanıştı.

Karşılaşma 1-1 devam ederken oyuna müdahale eden teknik direktör Fatih Tekke, 67. dakikada Saviolo'nun yerine Cabral'ı oyuna aldı.

Tekke, aynı dakikada Aral Şimşir'i kenara çağırırken, Melih Kabasakal da ilk kez Trabzonspor formasını bir resmi maçta giydi.

Öte yandan Kasımpaşa'da ise Marcus Rafferty ve Ayberk Karapo, lacivert-beyazlı formayı ilk kez sırtına geçirdi.

Benedyczak, gollerine kaldığı yerden devam etti

Kasımpaşa'nın Polonyalı futbolcusu Adrian Benedyczak, yeni sezonda da gollerine devam etti.

Geçen sezonun ikinci yarısını İstanbul ekibinde kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki forvet, ligde 14 maçta 10 kaydetmişti.

Yaz transfer döneminde bonservisi alınan Benedyczak, Trabzonspor karşısında 56. dakikada attığı penaltı golüyle yeni sezona da skorer kimliğiyle giriş yaptı.

Hajradinovic, 320 gün sonra forma giydi

Kasımpaşa'da kaptan Haris Hajradinovic, 10 ay 17 gün sonra yeniden formasına kavuştu.

Tecrübeli orta saha oyuncusu, geçen sezonun 7. haftasında 28 Eylül 2025'te Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynanan müsabakada sakatlanarak sezonu kapatmıştı.

Sakatlığını atlatan ve Trabzonspor maçının ikinci yarısında Diabate'nin yerine oyuna dahil olan Hajradinovic, 320 gün sonra sahalara geri döndü.

Trabzonspor golünün ardından tribünde tartışma çıktı

Kasımpaşa-Trabzonspor müsabakasında konuk ekibin attığı golün ardından kapalı tribünde tartışma çıktı.

Ev sahibi takım taraftarlarının olduğu bölümde yaşanan tartışmanın ardından Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan'ın da içinde olduğu yönetici grubu, kapalı tribüne giderek gerginliği önledi.