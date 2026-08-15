Beşiktaşlı Necip Uysal, yarın oynanacak Eyüpspor maçında futbol kariyerini sonlandıracak

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yarın oynanacak Eyüpspor mücadelesi öncesinde Necip Uysal için veda organizasyonu düzenlendiği belirtildi.

Kulüp, kariyerinde Beşiktaş'tan başka takımda forma giymeyen Necip Uysal için şu mesajı paylaştı:

"22 yıl önce küçük bir çocuk olarak attığın adım, bugün Beşiktaş tarihine altın harflerle yazıldı. Altyapımızdan yetişen, armamızı Avrupa’da en çok terleten, tarihimizin en çok forma giyenlerinden ve en uzun süre kaptanlığımızı yapan Beşiktaş’ın çocuğu Necip… 10 kupayla taçlanan bu devasa sadakat ve vefa hikayesi için sonsuz teşekkürler."