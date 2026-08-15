Sağlık Bakanlığı Lübnan'a 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç gönderdi Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle sağlık hizmetlerine destek amacıyla hazırlanan 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemesinin Mersin'den Lübnan'a yola çıktığını bildirdi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Lübnan'da yaşanan insani krize karşı kardeş Lübnan halkının yanındayız. Bölgedeki sağlık hizmetlerine destek olmak amacıyla hazırladığımız 15,6 tonluk tıbbi yardım ve ilaç malzemeleri Mersin'den yola çıktı." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, nerede bir mazlum ve ihtiyaç sahibi varsa elini uzatmaya, dost ve kardeş halkların yanında durmaya kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Memişoğlu, "Sağlık Bakanlığımız tarafından, Lübnan'da yaşanan insani kriz nedeniyle ülkenin sağlık alanındaki ihtiyaçlarının karşılanmasına destek amacıyla hazırlanan insani yardım malzemeleri, Mersin AFAD deposunda sevkiyata hazır hale getirilmiş ve bugün Lübnan'a sevk edilmiştir." açıklamasını yaptı.

66 Kalem İlaç ile 52 Kalem Tıbbi Malzeme Yardım Kapsamında Hazırlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Lübnan'a ulaştırılmak üzere hazırlanan 40 palet tıbbi yardım malzemesi kapsamında 66 kalem ilaçtan oluşan 34 bin 965 ürün, 50 kalem tıbbi sarf malzemesinden oluşan 145 bin 830 ürün ve 2 kalem ayniyat/tüketim malzemesinden oluşan 500 ürün sevk edilmek üzere hazırlandı.

Toplam 181 bin 295 adet ilaç ve tıbbi malzemeden oluşan yardım, Lübnan'da sunulan sağlık hizmetlerine katkı sağlamak amacıyla ulaştırılacak.