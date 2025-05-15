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Cengiz Ünder, MLS'te haftanın 11'ine seçildi

Amerikan Futbol Ligi'nde (MLS) Los Angeles forması giyen milli futbolcu Cengiz Ünder, haftanın 11'ine girdi.

Mutlu Demirtaştan  | 15.05.2025 - Güncelleme : 15.05.2025
Cengiz Ünder, MLS'te haftanın 11'ine seçildi

İstanbul

MLS'in internet sitesinde yer alan haberde 13. haftanın en iyi 11'i açıklandı.

Los Angeles'ın Seattle Sounders'ı 4-0 yendiği maçta takımının ilk golünü atan Cengiz Ünder, haftanın 11'ine seçildi.

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Ligde 13. haftanın en iyi 11'i şu şekilde:

Kaleci: Luis Barraza (DC United)

Defans: Felipe Andrade (Houston Dynamo), Nathan Harriel (Philadelphia Union), David Brekalo (Orlando City)

Orta saha: Hany Mukhtar (Nashville), Beau Leroux (San Jose Earthquakes), Martin Ojeda (Orlando City), Tadeo Allende (Inter Miami)

Forvet: Cengiz Ünder (Los Angeles), Tai Baribo (Philadelphia Union), Anders Dreyer (San Diego)

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