Sakatlığı bulunan Cengiz Ünder, A Milli Futbol Takımı kampından ayrıldı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle A Milli Takımımızın Cebelitarık ve Karadağ maçlarında yer alamayacağı belirlenen Cengiz Ünder, tedavisinin milli takım kampındaki bölümünün tamamlanmasının ardından kamptan ayrıldı." ifadesi kullanıldı.
Cengiz Ünder'in teknik heyet ve takım arkadaşlarıyla vedalaşarak milli takıma elemelerdeki son iki karşılaşma öncesi başarı dilediği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.