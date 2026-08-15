Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren personel Deniz Kuvvetlerinin helikopteriyle tahliye edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren personelin Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterle tahliye edildiğini bildirdi.
Utku Şimşek
15 Ağustos 2026•Güncelleme: 15 Ağustos 2026
ANKARA
Milli Savunma Bakanlığ'nın (MSB) NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Karadeniz'de bulunan Fatih sondaj gemisinde iş kazası geçiren bir personel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımıza ait helikopterle İstanbul Ataşehir'deki hastaneye tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.