İstanbul'da beraberlik

İstanbul
14. dakikada Hajradinovic'in pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fall'ın vuruşunda top az farkla auta gitti.
25. dakikada Pendiksporlu Thuram, ceza sahası dışı sağ çaprazda dar açıya rağmen kaleyi denedi. Kaleci Gianniotis, yerden gelen topu güçlükle çeldi.
39. dakikada sol kanattan Romero'nun ortasında altıpas içinde uygun durumdaki Görkem Bitin kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Gianniotis, yerden sekerek üzerine gelen meşin yuvarlağı güçlükle önledi.
45+3. dakikada Pendikspor, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla penaltı kazandı. Ceza sahası içinde yükselen Halil Akbunar'ın kafayla vurduğu top, savunmadaki Winck'in eline çarptı. Önce pozisyonu devam ettiren Yaşar Kemal Uğurlu, VAR'daki Alper Ulusoy'un uyarısıyla pozisyonu yeniden izledi ve penaltıya hükmetti.
45+7. dakikada topun başına geçen Romero, meşin yuvarlağı sert bir vuruşla ağlara gönderdi: 0-1.
Golün santrası yapılmadı ve devre arasına girildi.
İkinci yarı
63. dakikada Romero'nun uzaktan şutunda top az farkla yandan auta çıktı.
81. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sağdan Hajradinovic'in kullandığı kornerde ön direkteki Omeruo'nun kafayla vurduğu topu arka direkte çizgi üzerinde Winck tamamladı ve ağları havalandırdı: 1-1.
90+1. dakikada Pendikspor'da Serkan Asan, yaklaşık 1 dakikada arka arkaya gördüğü 2 sarı kattan oyundan atıldı.
90+3. dakikada ceza sahası içi sol kanatta son çizgiye yakın yerde topu alan Fall, pasını uygun durumdaki Aytaç Kara'ya çıkardı. Bu oyuncunun vuruşunda top az farkla auta gitti.
Mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.
Kasımpaşa cephesi
Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahalarında 1-1 sona eren Pendikspor maçının sonucunun adil olduğunu söyledi.
Maçın başında iki takımın da birbirini ikinci bölgede karşıladığını anlatan Özdeş, "Pendikspor topu daha doğru ve çabuk kullandı, ön alanda ikili oyunları daha etkili yaptı. Bu da bizi ilk yarı boyunca kendi sahamızda savunma yapıp geçiş oyunu ve kontraatağa zorladı. Son dakikadaki kötü bir penaltı ile geri düştük." diye konuştu.
İkinci yarıda daha etkili olduklarından bahseden lacivert-beyazlı takımın teknik direktörü, "İlk yarıda Pendikspor daha çok topa sahip oldu. İkinci yarı oyunun farklı olması gerekiyordu. Özellikle ikili oyunlarını engellememiz gerekiyordu. Bunu da daha iyi yerleşerek, doğru ve çabuk oynayarak gerçekleştirdik. Çok net pozisyonlarımız olmasa da iştahlı bir oyunumuz vardı. Golü biraz daha erken bulsak farklı olurdu. İki takım da birer puan aldı." ifadelerini kullandı.
Özdeş, beraberliğin hakça bir sonuç olduğunu anlatarak, "Bizim için değerli olan ikinci yarıdaki doğru oyun ve çabamız. Bugün 3 puan almadık ama gelişimimizi sürdürdük. İlk 2 maçına göre daha farklı bir Pendikspor vardı. Onlar da iyi mücadele etti. Oyuncularım da kazanacak futbolu oynadı. Bir puan hakça duruyor. Şimdi cuma günkü Trabzonspor maçına hazırlanacağız. Onu da kazanmak için uğraşacağız. Milli araya kazanarak girmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Kemal Özdeş, maçın sonuna eklenen 4 dakikalık uzatmaya değinerek, "İkinci yarı yaşananlar, ambulansın beklenmesi, oyuncuların sakatlanması, değişiklikler sonrası 4 dakika uzatma verilmesine itirazım oldu. Hakemlerin sonuca etki edecek hataları olması ama iyi bir oyun varken Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçlarında uzatıldığı kadar uzatılsın, maçı kim kazanırsa kazansın. Süre hemen VAR hakemlerine atılıyor ama bir standartsızlık var. Bununla ilgili bir sitem ettim." değerlendirmesinde bulundu.
Pendikspor cephesi
Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 1-1 beraberlikle ayrıldıkları Kasımpaşa maçında beraberliğin adaletli bir sonuç olduğunu söyledi.
"Kazanamadığımıza mı üzülelim, kaybetmediğimize mi sevinelim bilemiyoruz." diyen Özköylü, "İlk yarısı tam istediğimiz ve planladığımız gibi geçti. Çok iyi pozisyonlar bulduk. Halil'in kanadından çok etkili toplar getirdik. Maçın genelinde 4-5 net pozisyonumuz var. İkinci yarı oyun tempomuz düştü. Bu da çok normal. Aramıza yeni katılan, hazırlık kampı geçirmeyen oyuncularımız var. Hem gelişme hem de adaptasyon sürecinde bir takımız. Hazırlık devresini birçok oyuncumuz olmadan geçirdik. Bu da bizim için en büyük handikap. Hem fiziksel hem mental hem de taktiksel olarak gelişim sürecindeyiz." ifadelerini kullandı.
Ligin ilk haftasında Atakaş Hatayspor'a farklı yenildiklerini hatırlatan Özköylü, şunları kaydetti:
"İlk maç yaşadığımız hayal kırıklığı ve üzüntünün ardından toparlanma sürecindeyiz. Yaptığımız iş çok önemli. Oyuncu arkadaşlarımı kutluyorum. Dirençli ve güçlü bir futbol oynamaya çalıştık. İkinci yarıda topu biraz daha tutabilsek, ilk yarıdaki oyunu sürdürebilsek bambaşka bir skor ortaya çıkabilirdi. İkinci yarıda yediğimiz gole kadar pozisyonlar vardı. Onları atabilsek maçı kopartabilirdik ama çok basit bir gol yedik. Bu kadar yoğun mücadele verdiğimiz, kazanmaya çok yakın olduğumuz maçta böyle gol yemek bizi üzdü. Ancak deplasmanda kazanılmış 1 puan çok önemli. Bir yandan maçı kazanamamanın üzüntüsünü, bir yandan da deplasmanda alınan 1 puanın sevincini yaşıyoruz."
Osman Özköylü, milli maç arasından sonra daha iyi olacaklarını belirterek, "Gelişeceğiz. Önümüzde daha zaman var. Milli maç arasından sonra hem fiziksel hem de taktik açıdan istediğimiz takımı göreceğimizi düşünüyorum. Önümüzdeki birkaç hafta bizim için çok önemli. İnşallah milli maç arasından çok daha iyi, güçlü ve istediği futbolu oynayan bir Pendikspor sahada olacaktır." diye konuştu.
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