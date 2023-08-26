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Spor, Futbol

EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor berabere kaldı

EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor karşılaşması 1-1 tamamladı.

Halife Yalçınkaya  | 26.08.2023 - Güncelleme : 27.08.2023
EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor berabere kaldı Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

Sivas

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor karşılaşması 1-1 tamamladı.

İlk Yarı

2. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.

10. dakikada Appindangoye'nin kısa düşen pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Larson'un düzgün vuruşu ağlara gitti. 0-1

36. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza saha önünde topla buluşan Rodrigues, topu kaleci Liete'nin üzerinden ağlara gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci Yarı

51. dakikada soldan Uğur'un sol kanattan ortasında Caner yükseldi, Caner'in kafa vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.

78. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Kvet'in sert vuruşu auta çıktı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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