Genç milli tekvandocular, Avrupa şampiyonu oldu
Milli tekvandocular, Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Şampiyonası'nın son gününde birer gümüş ve bronz madalya kazandı. Türkiye, 4'ü altın toplam 13 madalyayla takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.
Ankara
Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından başkent Tallinn'de düzenlenen şampiyonanın son gününde 7 sıklette müsabakalar yapıldı. Kızlar 68 kiloda Rümeysa Mercimek gümüş, 63 kiloda Beyza Karabulut bronz madalyanın sahibi oldu.
Organizasyona 20 sporcuyla katılan, 4 altın, 5 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanan Türkiye, genel klasmanda Avrupa şampiyonu olma başarısını gösterdi. Ay-yıldızlı tekvandocular kız takım sıralamasında da şampiyon olurken, erkeklerde Avrupa üçüncüsü oldu.
Şampiyonada madalya kazanan milli sporcular şu şekilde:
Altın: Ayşe Orhan (42 kilo), Hayrunnisa Gürbüz (44 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Rüya Diler (52 kilo)
Gümüş: Rümeysa Mercimek (68 kilo), Hamza Osman Aydoğan (63 kilo), Kaan Yelaldı (48 kilo), Emre Talha Evin, (51 kilo), Rüzgar Yalçın (+78kilo)
Bronz: Sıla Irmak Uzunçavdar (55 kilo), Beyza Karabulut, (63 kilo), Berke Erbulut, (45 kilo), Cüneyt Gökalp (55 kilo)
Bakan Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu olan genç tekvandocuları kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa şampiyonu genç tekvandocular için yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Estonya'da düzenlenen Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden millilerimiz, 4 şampiyonluk, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük ile toplam 13 madalyaya ulaşarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu. Genç millilerimizi bu başarılarından dolayı yürekten kutluyorum. Büyükler kategorisi için güzel bir jenerasyonun geliyor olması, bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Genç kardeşlerimi tekrardan tebrik ederken, başarılarında emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.