Dolar
15.31
Euro
16.17
Altın
1,847.91
ETH/USDT
2,332.00
BTC/USDT
30,700.00
BIST 100
2,480.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ankara’da ‘’Kazakistan-Türkiye İş Dünyası Temsilcileri Buluşması’’programında konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Şampiyon Trabzonspor düşüşte

por Toto Süper Lig'de uzun süre açık farkla liderliğini sürdürerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Trabzonspor, son haftalarda iyi sonuçlarını devam ettiremedi.

Selçuk Kılıç   | 11.05.2022
Şampiyon Trabzonspor düşüşte

Trabzon

Bordo-mavililer, Süper Lig'de 7, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maç olmak üzere son 9 karşılaşmada 2 galibiyet elde etti. 5 maçtan beraberlikle ayrılan Karadeniz ekibi, 2 müsabakayı ise kaybetti.

Ligde bu süreçte birer galibiyet ve yenilgi alan ve rakipleriyle 5 kez berabere kalan Trabzonspor, 13 puan kaybetti. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Yukatel Kayserispor'u sahasında 1-0 yenen bordo-mavililer, rövanş mücadelesinde ise rakibine deplasmanda 4-2 mağlup oldu ve kupaya veda etti.

37 sezon sonra çifte kupa hedefi gerçekleşmedi

Trabzonspor, Yukatel Kayserispor karşısında elenerek 37 sezon sonra çifte kupa hedefini gerçekleştiremedi.

En son 1983-1984 sezonunda hem lig hem de Türkiye Kupası şampiyonluğunu elde eden Karadeniz ekibi, bu sezon lig şampiyonluğu hasretine son vermesine karşın kupada elenerek bu başarıyı tekrarlayamadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin Kovid-19 salgınında 'dejavu' etkisini yaşıyor
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 50 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 1927, Hong Kong'da 273 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1858 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
DSÖ: 50 ülkede artan vakalar Kovid-19'un istikrarsızlığını gösteriyor

Benzer haberler

Şampiyon Trabzonspor düşüşte

Şampiyon Trabzonspor düşüşte

'Finali ve bu maçı kazanmayı hak ettik'

'Kazananı alkışlamaya devam edeceğim. Kayserispor'u tebrik ediyorum'

La Liga kulüpleri 2020-2021 sezonunu 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı

La Liga kulüpleri 2020-2021 sezonunu 892 milyon avroluk ekonomik kayıpla kapattı
Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Kayserispor

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk finalist Kayserispor
2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak

2023 Avrupa Konferans Ligi final maçı Prag'da yapılacak