Galatasaray sahasında hata yapmadı

İstanbul
Trendyol Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Mondihome Kayserispor takımları, RAMS Park Stadı'nda karşılaştı.
İlk yarı
12. dakikada soldan ceza sahasına giren Mertens, pasını penaltı noktası civarındaki Halil'e aktardı. Bu oyuncu uygun şut açısı bulamayınca topu yanındaki Tete'ye verdi. Brezilyalı futbolcunun uygun durumdaki şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
26. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Mertens'in sağdan kullandığı kornerde altıpas üzerinde yükselen Nelsson'un kafayla vurduğu top savunmadaki Attamah'a çarparak ağlara gitti: 1-0.
41. dakikada Kayserispor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrasında penaltı kazandı. Soldan Hasan Ali'nin ortasında penaltı noktası üzerindeki Bahoken'in topukla vurduğu top Abdülkerim'e çarparak oyun alanını terk etti. Hakem Atilla Karaoğlan, pozisyonda korner kararı verdi. VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, Abdülkerim'in topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 45'inci dakikada Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.
45+5. dakikada Mertens'in ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Bilal soluna uçarak topu kornere çeldi.
Mücadelenin ilk yarısını İstanbul'un sarı-kırmızılı takımı 1-0 önde bitirdi.
İkinci yarı
50. dakikada Ramazan Civelek, ceza sahası dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest vuruşu ceza yayının sağındaki Gökhan Sazdağı'na pas vererek kullandı. Bu oyuncunun sert şutunda top, kaleci Muslera'dan döndü. Pozisyonun devamında altıpas içinde kalan meşin yuvarlağı son anda Attamah'dan önce tokatlayan Uruguaylı file bekçisi tehlikeyi önledi.
54. dakikada Zaha'nın ceza sahasının ilk metresinden çıkardığı sert şutta top az farkla yandan auta gitti.
58. dakikada konuk takım beraberliği yakaladı. Orta sahada Torreira'nın kısa düşen geri pasında araya giren Boa Morte, kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak, Muslera'nın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 1-1.
68. dakikada Boey'un sağdan ortaladığı topa penaltı noktası civarındaki Mertens voleyle vurdu. Meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
82. dakikada Galatasaray, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesiyle penaltı kazandı. Sol kanattan Kerem Demirbay'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasındaki mücadelede Barış Alper Yılmaz, Hasan Ali Kaldırım ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Atilla Karaoğlan, önce pozisyonu devam ettirdi. Oyunun durmasının ardından VAR Erkan Engin'in uyarısıyla pozisyonu yeniden izleyen Karaoğlan, faul olduğu gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. 86'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Mertens, sert bir vuruşla kaleci Bilal'in sağından ağları havalandırdı: 2-1.
Mücadele, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
Sahasında 27 maçtır yenilmiyor
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 27 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 27 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 25 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Evinde 10'da 10 yaptı
Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon RAMS Park'ta oynadığı 10 maçı da kazandı.
Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Süper Lig'de evinde puan kaybetmeyen tek takım konumunda bulunuyor.
Muslera penaltı kurtardı
Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, maçta kurtardığı penaltıyla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
İlk yarının son bölümünde Kayserisporlu Bahoken'in ceza sahasında yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı'ya çarparak oyun alanı dışına çıktı. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasından yapılan uyarı üzerine pozisyonu saha kenarında izleyen hakem Atilla Karaoğlan, Abdülkerim Bardakcı'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını işaret etti.
Karşılaşmanın 45. dakikasında Bahoken'in kullandığı penaltıda sağına yatan kaleci Muslera, meşin yuvarlağa sahip olarak gole izin vermedi.
Mertens'in 5. golü
Karşılaşmada Galatasaray'ın ikinci golünü atan Dries Mertens, bu sezon resmi maçlarda 5. kez ağları havalandırdı.
Belçikalı futbolcu, daha önce 2 kez Süper Lig, 2 kez de UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde topu filelerle göndermişti.
Nelsson'un ilk golü
Galatasaray'ın Danimarkalı savunma oyuncusu Victor Nelsson, bu sezon resmi maçlarda ilk kez ağları havalandırdı.
Sarı-kırmızılı takımda üçüncü sezonunu geçiren Nelsson, ilk iki sezonunda da birer kez topu filelerle buluşturmuştu.
Okan Buruk sarı kart gördü
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçta yaptığı itirazlar sonucunda sarı kart gördü.
Sarı-kırmızılı futbolcu Dries Mertens maçın 28. dakikasında topu ağlara gönderirken, hakem Atilla Karaoğlan pozisyon öncesinde Galatasaraylı futbolcu Halil Dervişoğlu'nun rakibi Joseph Attamah'a faul yaptığını belirterek golü geçersiz saydı.
Galatasaray cephesinden bu karara tepki gelirken, yoğun itirazlarından dolayı Okan Buruk'a sarı kart gösterildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısında Mondihome Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar da sarı kart gördü.
Taraftardan Tete'ye tepki
Galatasaraylı taraftarlar, müsabakada performansını beğenmedikleri Brezilyalı futbolcu Mateus Tete'yi protesto etti.
Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşmanın 76. dakikasında yerini Baran Demiroğlu'na bırakan Brezilyalı futbolcuyu ıslıkladı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.