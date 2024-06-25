Dolar
32.93
Euro
35.37
Altın
2,334.37
ETH/USDT
3,347.40
BTC/USDT
59,940.00
BIST 100
10,767.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor, EURO 2024

EURO 2024'te B Grubu tamamlandı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) B Grubu maçları tamamlandı.

Süha Gür  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
EURO 2024'te B Grubu tamamlandı

Düsseldorf

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada B Grubu'nun üçüncü ve son maçları Arnavutluk ile İspanya, Hırvatistan ile de İtalya arasında gerçekleşti.

Düsseldorf'taki müsabakada daha önce gruptan lider çıkmayı garantileyen İspanya, Arnavutluk'u Ferran Torres'in 13. dakikada kaydettiği golle devirdi. Bu sonucun ardından Arnavutluk, organizasyona veda etti.

Leipzig'de oynanan günün diğer maçı ise nefesleri kesti. Grupta 1 puanı bulunan Hırvatistan ile 3 puanlı İtalya'nın karşı karşıya geldiği müsabakada, Hırvatistan 55. dakikada yıldız oyuncusu Luka Modric'in golüyle öne geçti.

Maçın bu şekilde tamamlanması durumunda Hırvatistan'ın eksi averajla son 16 turuna yükseleceği eşleşmede, İtalya son dakika golüyle sevinen taraf oldu.

Müsabakanın 90+8. dakikasında Mattia Zaccagni ile beraberliği yakalayan İtalya, grubu 4 puanla 2. sırada tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Puan durumu

B Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

TakımMaçGBMAYAv.P
İspanya33005059
İtalya31113304
Hırvatistan302136-32
Arnavutluk301235-21
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şırnak'ta refüje çarpan hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı
Konya Otogarı, bayram tatili boyunca 550 bin yolcuyu ağırladı
Milli Savunma Bakanı Güler, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar ile görüştü
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışına katıldı

Benzer haberler

EURO 2024'te B Grubu tamamlandı

EURO 2024'te B Grubu tamamlandı

EURO 2024'te İtalya, uzatma dakikalarında son 16 biletini kaptı

İspanya, grubunu namağlup tamamladı

Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı
Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı
Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan milli takım değerlendirmesi

Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan milli takım değerlendirmesi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet