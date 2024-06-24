Dolar
32.92
Euro
35.31
Altın
2,332.96
ETH/USDT
3,278.80
BTC/USDT
60,138.00
BIST 100
10,767.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde kampa giren Fenerbahçe, ilk antrenmanını teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yaptı.

Göksel Cüneyt İğde, Ömer Ürer  | 24.06.2024 - Güncelleme : 24.06.2024
Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Öğle saatlerinde Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'ne gelen sarı-lacivertli futbolcular, burada bir süre dinlendikten sonra kampın ilk idmanına çıktı.

Mourinho'nun takımın başında çıktığı ilk çalışmada basın mensuplarının görüntü almasına izin verildi.

Milli takımlarda bulunan futbolcuların yer almadığı antrenman, ısınma ve esneme hareketleriyle başladı.

Koordinasyon, top kapma, pas ve pres çalışmalarının ardından dar alanda minyatür kale maç yapan futbolcular, antrenmanı yarı sahada çift kale maçla tamamladı.

Bu arada, sezon bitiminde milli takımlarına giden Alexander Djiku ve Bright Osayi-Samuel'in çarşamba günü kampa dahil olacağı bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 55. Uluslararası Cezayir Fuarı'nın açılışına katıldı
Burdur'da çıkan yangında balya makinesi ile 9 yaklaşık dekarlık arazi zarar gördü
Sivas'tan Kayseri'ye kadar uzanan Deliler Fayı'nda inceleme başlatıldı
Düzce'de çöplükten tarlalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Benzer haberler

Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Düzce'de kampa giren Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Düzce'de çöplükten tarlalara sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Fenerbahçe yeni sezon formalarını tanıttı

Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan milli takım değerlendirmesi

Arda Turan ve Burak Yılmaz'dan milli takım değerlendirmesi
A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda kaleci değişikliği

A Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası kadrosunda kaleci değişikliği
Leipzig'de "futbol senfonisi"

Leipzig'de "futbol senfonisi"
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet