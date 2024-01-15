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Spor, Futbol

Jehezkel ve Karzev, PFDK'ye sevk edildi

İsrailli iki futbolcunun yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir, "İdeolojik propaganda" nedeniyle PFDK'ye gönderildi.

Bozhan Memiş  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Jehezkel ve Karzev, PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, İsrailli futbolcular Sagiv Jehezkel ve Eden Karzev'in yanı sıra kulüpleri Antalyaspor ve Başakşehir'i "İdeolojik propaganda" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Sagiv Jehezkel'in Antalyaspor-Trabzonspor maçında attığı golün ardından yaptığı hareket sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında tedbirli olarak disipline sevk edildiği belirtildi. Aynı zamanda Antalyaspor'un da oyuncusunun hareketi nedeniyle aynı maddeden PFDK'ye gönderildiği ifade edildi.

Açıklamada RAMS Başakşehir forması giyen İsrailli oyuncu Eden Karzev'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım sebebiyle "İdeolojik propaganda" kapsamında hem kendisinin hem de kulübünün disipline sevk edildiği aktarıldı.

Beşiktaş ve Fatih Karagümrük'ün de "Çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği kaydedildi.

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