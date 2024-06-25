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İspanya, grubunu namağlup tamamladı

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) B Grubu üçüncü maçında İspanya, Arnavutluk'u 1-0 mağlup etti.

Süha Gür  | 25.06.2024 - Güncelleme : 25.06.2024
İspanya, grubunu namağlup tamamladı Fotoğraf: Oğuz Yeter/AA

Düsseldorf

Düsseldorf Arena'da oynanan karşılaşmaya oldukça etkili başlayan İspanya, ilk yarı boyunca önemli pozisyonlara girdi. 13. dakikada Ferran Torres'in golüyle öne geçen İspanya, farkı artırma şanslarını değerlendiremedi ve soyunma odasına 1-0 üstün girdi.

İkinci yarıda rakip yarı sahada daha fazla görünen Arnavutluk, 64. dakikada Armando Broja ile bulduğu net bir fırsattan yararlanamadı. Kalan bölümde Arnavutluk duran toplardan etkili olmaya çalışsa da İspanya gole izin vermedi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Arnavutluk veda etti

Arnavutluk, Avrupa Futbol Şampiyonası organizasyonuna veda etti.

Maç öncesi kazanmaktan başka şansı bulunmayan Arnavutluk, güçlü rakibi karşısında sürprizi gerçekleştiremedi ve turnuvadan elendi.

İspanya'dan gol yemeden 9 puan

İspanya, şampiyonada gruplarda çok etkileyici bir performansa imza attı.

Oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan İspanya, bu süreçte kalesini de gole kapamayı başardı.

İspanya; Hırvatistan, İtalya ve Arnavutluk'un yer aldığı grupta 9 puan toplarken, rakip fileleri de 5 kez havalandırdı.

Manaj etkisiz kaldı

Arnavutluk'un Süper Lig'de forma giyen oyuncusu Rey Manaj, İspanya karşısında etkisiz kaldı.

Manaj, ülkesinin rakip yarı sahaya geçmekte zorlandığı karşılaşmada tehlikeli bölgede topla buluşmayı başaramadı.

27 yaşındaki oyuncu, 59. dakikada yerini Armando Broja'ya bıraktı.

Muçi 81'de dahil oldu

Arnavutluk'un Beşiktaş'ta forma giyen futbolcusu Ernest Muçi, İspanya karşısında ilk 11'de görev almadı.

23 yaşındaki oyuncu, 81. dakikada Asani'nin yerine oyuna girse de kalan bölümde etkili olamadı.

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