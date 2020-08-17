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Spor, Futbol

Galatasaray Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti

Galatasaray, Norveçli futbolcu Omar Elabdellaoui'yi transfer ettiğini duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Erkan Tiryaki   | 17.08.2020
Galatasaray Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'yi transfer etti

Ankara

Galatasaray, Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui'nin transferini duyurdu.

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yayımlanan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Elabdellaoui'nin bu sezon ve 2021-2022 sezonunda 1 milyon 300'er bin avro, 2022-2023 sezonunda ise 1 milyon 400 bin avro sabit transfer ücreti alacağı kaydedildi.

Transferle ilgili kulübün Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Norveçli futbolcunun isminin telaffuzunun zor olduğu vurgulanarak, "Omar Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutmayacaksınız. Hoş geldin Omar Elabdellaoui!" denildi.

Videoda açıklamasına yer verilen oyuncu da, "Benim adım Elabdellaoui. Belki söylemesi zor ama öğrenecek, aklınızda tutacak ve asla unutamayacaksınız." ifadelerini kullandı.

Norveç Milli Takımı forması giyen 28 yaşındaki futbolcu, son 6 sezonu Yunanistan'ın Olympiakos takımında geçirdi. Elabdellaoui, bu süreçte 2016-2017 sezonunun ikinci yarısında kiralık olarak İngiltere Premier Lig'de Hull City forması terletti.

Kırmızı-beyazlı takımla 2019-2020 sezonunda Yunanistan Süper Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Yunanistan Kupası'nda toplam 47 resmi maça çıkan Elabdellaoui, 1 kez de gol sevinci yaşadı. Norveçli futbolcu, Olympiakos formasıyla bu sezon Yunanistan Ligi şampiyonluğu elde etti.

Öte yandan, oyuncunun sağlık kontrolünden de geçirildiği aktarıldı.


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