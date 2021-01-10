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Spor, Futbol

Çaykur Rizespor evinde berabere kaldı

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

Muhittin Sandıkçı   | 10.01.2021
Çaykur Rizespor evinde berabere kaldı Fotoğraf: Zekeriya Sarıhan/AA

Rize

Süper Lig'in 18. haftasında yapılan Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor karşılaşması 1-1 tamamlandı.

4. dakikada kazanılan faul atışında, sol taraftan Tunay Torun'un ceza sahası arka direğine ortasında, iyi yükselen Talbi'nin kafa vuruşunda, top yan ağlarda kaldı.

9. dakikada savunmanın ceza sahası içerisinde uzaklaştıramadığı topu önünde bulan Rodallega'nın penaltı noktası üzerinde vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Gökhan Akkan'dan döndü. Dönen topu takip eden Rodallega, ceza sahası içi sağ çaprazdan sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.

32. dakikada Sagal'ın yaklaşık 25 metreden sert şutunda, kaleci Gökhan Akkan üzerine gelen topu kornere çeldi.

35. dakikada ceza sahası içerisinde Moroziuk'un uzaklaştırmak istediği topu penaltı noktasında kontrol eden Rodallega'nın vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan uzanarak meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

43. dakikada Moroziuk'un defansın arkasına aşırtma pasına hareketlenen Skoda'nın boş pozisyonda kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.

53. dakikada Skoda'nın defansın arkasına pasında koşu yapan Baiano'nun ceza sahası içerisine girdikten sonra yerden vuruşunda, kaleci Pantilimon yatarak topu kornere çeldi.

60. dakikada defansın hatasında araya giren Skoda'nın karşı karşıya vuruşunda, top kaleci Pantilimon'un göğsüne çarparak oyun alanına döndü. 

64. dakikada Boldrin'in sağ taraftan ceza sahası içerisine ortasında, defanstan seken top Samudio'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Pantilimon meşin yuvarlağı çelmeyi başardı.

71. dakikada Muhammet Özkal'ın hatasında kaleci Pantilimon ile karşı karşıya kalan Skoda'nın yerden sert şutunda, top az farkla yandan auta çıktı.

73. dakika Abdullah Durak'ın ara pasında ceza yayı sol çaprazında topu kontrol eden Melnjak'ın sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

76. dakikada Boldrin'in sol taraftan ceza sahası içerisine ortasında iyi yükselen Skoda'nın kafa vurulunda, kaleci Pantilimon uzanarak topu kornere çelmeyi başardı. 

86. dakikada sağ çapraz köşe bayrağı önünde kazanılan faul atışında Sagal'ın vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı tokatlayarak çeldi.

90+3. dakikada soldan Boldrin'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Meriah'ın kafa vuruşunda, top kaleci Pantilimon'dan döndü. Ceza alanı içinde oluşan karambolde Kemal Rüzgar, topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşma, 1-1 berabere sona erdi.

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