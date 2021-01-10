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Spor, Futbol

Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut'la yollar ayrıldı.

Ali Korkmaz   | 10.01.2021
Göztepe'de İlhan Palut dönemi sona erdi

İzmir

Göztepe Kulübü'nden yapılan açıklamada, İlhan Palut'un istifasını yönetim kuruluna ilettiği belirtildi.

Açıklamada "Yapılan karşılıklı görüşmenin ardından hocamızın istifası kabul edilmiştir. İlhan Palut ve ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyor, devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İlhan Palut'tan Göztepe'ye veda

İlhan Palut, yaptığı yazılı açıklamada, 1 yılı aşkın bir süredir devam ettiği Göztepe Kulübündeki görevinden bugün itibarıyla ayrıldığını belirtti.

2020-2021 sezonuna Göztepe için bir değişim ve gençleştirme planı ile başladıklarını bildiren Palut, şunları kaydetti:

"Bu değişim sürecinde takımımız 11. haftaya kadar başarılı bir performans sergileyerek ligde 5. sırada yer buldu. Takip eden haftalarda maalesef bu performansımızı sürdüremedik ve kötü sonuçlarla karşılaştığımız bir periyot yaşadık. Söz konusu süreçten dolayı Göztepe'deki görevimden ayrılmamın hem Göztepe hem de benim için daha doğru bir adım olacağı kararını verdim. Bunu yönetim kuruluna ilettim ve yaptığımız görüşmede onlar da bu kararımı saygıyla karşıladılar. Bu güzel kulüpte çalıştığım sürece bana destek veren başta çok değerli başkanımız Mehmet Sepil'e, yönetim kuruluna, ekibime, futbolcu kardeşlerime, bizi her konuda destekleyen çalışma arkadaşlarıma ve Göztepe taraftarına çok teşekkür ediyorum."

Süper Lig'de 41 karşılaşma

Geçen sezon 11. haftada Göztepe'de göreve başlayan İlhan Palut, Süper Lig'de 41 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 13 beraberlik ve 16 yenilgiyle sahadan ayrılan sarı-kırmızılı ekip, 56 gol atıp, kalesinde 58 gol gördü.

Göztepe, İlhan Palut yönetiminde bu sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen galip gelemediği son 6 karşılaşmada 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

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