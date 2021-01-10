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Çağla Büyükakçay Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

Milli tenisçi, üç turdan oluşan Avustralya Açık elemelerinin ikinci turunda Hırvat Ana Konjuh ile karşı karşıya gelecek.

Ercan Çakar   | 10.01.2021
Çağla Büyükakçay Avustralya Açık elemelerinde ikinci tura yükseldi

İstanbul

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde ikinci tura yükseldi.

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Dubai'de gerçekleştirilen elemelerde Çağla Büyükakçay, ilk turda Andorralı raket Victoria Jimenez Kasintseva ile karşılaştı.

Çağla Büyükakçay, müsabakada rakibini 6-4'lük setler sonucunda 2-0 yenerek adını ikinci tura yazdırdı.

Milli tenisçi, üç turdan oluşan Avustralya Açık elemelerinin ikinci turunda Hırvat Ana Konjuh ile karşı karşıya gelecek.

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