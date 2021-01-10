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Spor, Futbol

Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

Salim Taş,Erdal Türkoğlu   | 10.01.2021
Beşiktaş deplasmanda berabere kaldı Fotoğraf: Eren Bozkurt/AA

Hatay

Atakaş Hatayspor - Beşiktaş

Süper Lig’in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş, Antakya Atatürk Stadında karşılaştı. Bir pozisyonda Atakaş Hataysporlu Mesut Çaytemel (16) ile Beşiktaşlı Rachid Ghezzal (18) mücadele etti. ( Eren Bozkurt - Anadolu Ajansı )

Süper Lig'in 18. haftasında Atakaş Hatayspor ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı.

6. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Aboubakar'un şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1.

7. dakikada Atakaş Hatayspor beraberliği sağladı. Sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Akintole'nin ceza sahası içine yaptığı ortayı Boupendza, gole çevirdi. 1-1.

15. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Larin'in şutu az farkla dışarıya çıktı.

20. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Popov'un ortasını Selim Ilgaz, Akintola'ya indirdi, onun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. Ancak ağlara giden gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

23. dakikada Hatayspor öne geçti. Sol kanattan Hatayspor'un geliştirdiği atakta Boupendza, iki savunma oyuncusunu geçerek topu ağlarla buluşturdu. 2-1.

33. dakikada Beşiktaş'ın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topa yükselen Welinton'un kafa vuruşunu kaleci Akın Alkan çıkardı.

41. dakikada Beşiktaş beraberliği yakaladı. Sağ köşeden kullanılan kornerde topa yükselen Larin, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2.

53. dakikada Hatayspor, geliştirdiği kontra atakta Welinton'un sektirdiği top kaleci Ersin'de kaldı.

61. dakikada Ghezzal, savunma arkasına topu göndermek istedi ancak kaleci Akın zamanında çıkarak tehlikeyi önledi.

69. dakikada sol kanattan önünde boşluk bulan Boupendza'nın ceza sahası dışından vurduğu şut auta çıktı.

72. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan N'Koudou'nun sert şutunu kaleci çeldi.

90+2 dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aboubakar'ın vuruşu kaleci Akın'da kaldı.

Mücadele, 2-2 eşitlikle sona erdi.

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