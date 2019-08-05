Euro
6.21
Dolar
5.55
BIST 100
98,673.28
Altın
1,457.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül ameliyat edildi

Beşiktaş Futbol Takımı'nda el 4. tarak kemiği kırılan Gökhan Gönül, ameliyat edildi.

Sezer Yavuz   | 05.08.2019
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül ameliyat edildi

İstanbul

Beşiktaş Futbol Takımı'nda el 4. tarak kemiği kırılan Gökhan Gönül, ameliyat edildi.

Siyahlı-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sağ elinden sakatlanan futbolcumuz Gökhan Gönül, Acıbadem Fulya Hastanesinde Dr. Sarper Çetinkaya tarafından başarılı bir operasyonla ameliyat edildi. Beşiktaş ailesi olarak futbolcumuz Gökhan Gönül'e geçmiş olsun der, acil şifalar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

34 yaşındaki sağ bekin, koruyucu özel bir alçı yardımıyla takımla çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz'de öncelikler ve NATO'nun rolü
Ezidilerin yeni liderini bekleyen sorunlar
AB stratejik körlüğünü aşabilecek mi?
Kongo’nun kobalt zenginliği felakete dönüşüyor
Doğu Akdeniz'de Lübnan-İsrail anlaşmazlığı Türkiye'ye yarayabilir

Benzer haberler

Cagliari, Nainggolan'ı kiraladı

Cagliari, Nainggolan'ı kiraladı

Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül ameliyat edildi

Beşiktaş'ta Necip Uysal sakatlandı

Kayserispor'dan transfer açıklaması

Kayserispor'dan transfer açıklaması
Trabzonspor'un forma göğüs sponsoru 3 yıl Vestel oldu

Trabzonspor'un forma göğüs sponsoru 3 yıl Vestel oldu
Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı açıklaması

Ağaoğlu'ndan Yusuf Yazıcı açıklaması