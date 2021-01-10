Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bakan Pakdemirli, video konferans yöntemiyle "Türkiye’de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na katılıyor
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor'un deplasman galibiyeti özlemi dindi

Süper Lig'de Göztepe'yi 1-0 yenerek dış sahada ilk üç puanını 18. haftada hanesine yazdıran kırmızı-beyazlılar, deplasmanda kazanma hasretine de son verdi.

Oktay Özden   | 10.01.2021
Antalyaspor'un deplasman galibiyeti özlemi dindi

Antalya

Süper Lig'de Göztepe'yi yenerek bu sezonki ilk deplasman galibiyetine 18. haftada ulaşan Fraport TAV Antalyaspor, dış sahada 3 puan kazanma hasretini sonlandırdı.

Dün Göztepe'ye konuk olan kırmızı-beyazlılar, Doğukan Sinik'in golüyle sahadan 1-0 üstün ayrılarak rahat bir nefes aldı. Akdeniz ekibi, böylece bu sezon ilk deplasman galibiyetini de kazanmış oldu.

Sezonun altıncı galibiyetini dış sahada elde eden Antalyaspor, diğer karşılaşmalardan 6 beraberlik, 6 mağlubiyetle ayrıldı.

Geride kalan 18 haftada 9 maçını deplasmanda oynayan kırmızı-beyazlı takım, Göztepe galibiyetinin dışındaki diğer mücadelelerde 5 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.

Deplasmanda kazanamama sıkıntısını aşan Akdeniz temsilcisi, diğer maçları da kayıpsız geçmek istiyor.

Süğlün: Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine, bu sezon deplasmanda kazanamama problemini 18. haftada sonlandırdıkları için mutlu olduklarını söyledi.

İyi ve mücadeleci bir takım olduklarını belirten Süğlün, şunları kaydetti:

"Fatih Karagümrük'ü sahamızda 3-1 yendikten sonra Göztepe'yi de deplasmanda 1-0 mağlup ettik. Bu sezonun ilk deplasman galibiyetini Göztepe karşısında almayı bildik. Son iki haftada üst üste üç puan kazanıyoruz. Ligdeki çıkışımızı sürdürmek istiyoruz." 

Dış sahada kazanamama serileri 

Süper Lig'de 25. sezonunu geçiren Antalyaspor, bu sezon 18. haftada ulaştığı dış saha galibiyetiyle kulüp tarihinde sezon başlarında az yaşadığı deplasmanda kazanamama serisinden birini daha geride bıraktı.

Antalyaspor, Süper Lig'deki ilk sezonu olan 1982-1983'te ilk dış saha galibiyetinde 17. haftada 9 Ocak 1983'te Altay'ı 1-0 yendi.

Kırmızı-beyazlılar, 1984-1985 sezonunda deplasmanda kazanamama serisine, 19. haftada 27 Ocak 1985'te Orduspor'u 2-1 yenerek son verdi. 1986-1987 sezonunda dış sahada ilk üç puan sevincini, 24. haftada 1 Mart 1987'de Boluspor'u 3-0 mağlup ederek yaşayan Antalyaspor'un, 1994-1995 sezonunda 15 Mart 1995'te karşılaştığı Galatasaray'ı 3-0 yenmesiyle deplasman galibiyeti özlemi, 21. haftada dindi.

Sivasspor'u 18 Şubat 2007'de 1-0 mağlup eden Antalyaspor, 2006-2007 sezonundaki deplasmanda kazanamama hasretini 21. haftada sona erdirdi.

Akdeniz temsilcisi, kulübün Süper Lig tarihinde en uzun deplasmanda kazanamama serisini yaşadığı 2017-2018 sezonunda ise ilk dış saha galibiyetine, 16 Mart 2018'de Kasımpaşa'yı 3-2 yendiği 26. hafta mücadelesinde ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüsü yenen doktor çift en çok kızları için üzüldü
'İnsan nefes almanın ne kadar kıymetli olduğunu daha iyi anlıyor'
Bakan Varank: 'Virüs benzeri parçacıklara' dayalı aşıda ay sonuna kadar insan çalışmasına geçmek istiyoruz
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

Antalyaspor'un deplasman galibiyeti özlemi dindi

Antalyaspor'un deplasman galibiyeti özlemi dindi

Fenerbahçe Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak

Fatih Terim, Galatasaray'da 8 bininci gününü yaşadı

Galatasaray'dan gol yağmuru

Galatasaray'dan gol yağmuru
Cenk Tosun, Federasyon Kupası maçında gol attı, Everton tur atladı

Cenk Tosun, Federasyon Kupası maçında gol attı, Everton tur atladı
Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti

Kayserispor sahasında Yeni Malatyaspor'u tek golle geçti