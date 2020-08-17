Euro
8.78
Dolar
7.39
BIST 100
1,086.20
Altın
1,985.35
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Denizlispor Alman Marvin Bakalorz ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, Marvin Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sebahatdin Zeyrek   | 17.08.2020
Denizlispor Alman Marvin Bakalorz ile anlaştı Fotoğraf: Zekican Şenkaya / AA

Denizli

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, orta saha oyuncusu 30 yaşındaki Marvin Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan yardımcısı Levent Çaputçu, futbolcunun takıma Almanya'dan geldiğini söyledi.

Marvin Bakalorz'un başarılı bir futbolcu olduğuna değinen Çaputçu,"Amacımız Denizlispor'u güçlendirmek. İyi transferler yaparak Denizlispor'u iyi yerlere getirmek. Bunun içinde yeni oluşumlar var. Dolayısıyla herkes için hayırlı ve uğurlu olur. İyi hazırlanarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız." dedi.

Marvin Bakalorz ise uzun zamandır Türkiye'de oynamayı düşündüğünü belirterek, "Zaten Türk mahallesinde büyüdüm ve Türk arkadaşlarım vardı. Hocayla ve sportif direktörümüzle çok iyi görüşmelerimiz geçti. 2 gündür buradayız. İnsanlar çok sıcak kanlı ve misafirperver. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. " diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 173 bin 143'e yükseldi
Kovid-19'u atlatanlardan hafif vakalarda dahi sürekli bağışıklık işaretleri görüldü
İran'da Kovid-19'dan son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti
Kapadokya pandemi sürecinde günübirlikçi yerli turistleri ağırlıyor
Tatilde tedbirsizliğin bedeli: Son 45 günün en yüksek vaka sayısı

Benzer haberler

Denizlispor Alman Marvin Bakalorz ile anlaştı

Denizlispor Alman Marvin Bakalorz ile anlaştı

Süper Lig kulüplerinin transferde gözü iç piyasada

Denizlispor, teknik direktör Robert Prosinecki ile sözleşme imzaladı

Arsenal, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti

Arsenal, Brezilyalı futbolcu Willian'ı transfer etti
BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı

BtcTurk Yeni Malatyaspor iki futbolcuyu renklerine bağladı
Aytemiz Alanyaspor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı

Aytemiz Alanyaspor 3 futbolcuyla sözleşme imzaladı