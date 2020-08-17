Mustafa Kaplan, Gençlerbirliği'nin sportif direktörü oldu

Ankara
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde sportif direktörlük görevine Mustafa Kaplan getirildi.
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, kırmızı-siyahlı takımda daha önce teknik direktörlük de yapan Mustafa Kaplan'ın sportif direktörlük görevine getirildiği belirtildi.
Kaplan'ın bugün itibarıyla İlhan Cavcav Tesisleri'nde görevine başladığı ifade edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.