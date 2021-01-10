Fatih Karagümrük haftayı 3 puanla kapattı

Kocaeli
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 18. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırladı.
Karşılaşmanın 15. dakikasında savunmadan dönen topu ceza sahası çizgisi önünde bulan Kravets'in şutunda kaleci Viviano gole izin vermedi.
24. dakikada köşe vuruşunda savunmadan dönen topla ceza sahası dışında buluşan Ndao'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz eşitlikle tamamlandı.
Bölgede etkili olan yağmurdan dolayı saha zeminin ağırlaşması nedeniyle futbolcuların top sürmekte zorlandıkları görüldü.
İkinci yarı
46. dakikada Ndiaye'nin pasında ceza sahası içerisinde kaleciyle karşı karşıya kalan Hedenstad'ın şutunu rakip takım savunma oyuncusu kayarak uzaklaştırdı.
50. dakikada ceza sahası çizgisinde topla buluşan Borini'nin yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
Karşılaşmanın 66. dakikasında Fatih Karagümrük öne geçti. Ndao'nun sağdan ortasında Bertolacci'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
74. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Borini'nin şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.
81. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Jevtovic'in hatalı pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Ndiaye'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.
84. dakikada Konyaspor'un golü geldi. Bytyqi'nin soldan yaptığı ortada altıpas önünde Jevtovic'in kafa vuruşunda yerden de seken top sağ köşeden ağlara gitti: 2-1.
Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.