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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat, 84 yaşında vefat etti.

Ercan Çakar   | 10.09.2021
Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Duygun Yarsuvat vefat etti

İstanbul

Sarı-kırmızılı kulüpte 2014-2015 yıllarında başkanlık yapan ve Türkiye'nin önde gelen ceza hukuku profesörlerinden biri olan Yarsuvat, İstanbul'da rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Galatasaray Kulübünden Duygun Yarsuvat'ın vefatı dolayısıyla yayımlanan başsağlığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü 35. Başkanı Sayın Duygun Yarsuvat'ı kaybettik. Yarsuvat'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.


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