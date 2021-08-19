Euro
9.98
Altın
1,782.36
Dolar
8.54
BIST 100
1,438.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Galatasaray Kulübüne yeni kurumsal iletişim direktörü

Galatasaray Kulübü Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Ahu Özyurt getirildi.

Emrah Oktay   | 19.08.2021
Galatasaray Kulübüne yeni kurumsal iletişim direktörü

İstanbul

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü'nden lisans, New York'taki Columbia Üniversitesi Gazetecilik Okulu'ndan master derecesi bulunan Özyurt'un 28 yılı aşkın aktif gazetecilik kariyerinde muhabirlik, sunuculuk ve tartışma programı moderatörlüğünün yanı sıra, Milliyet ile CNN Türk'ün Washington temsilciliğini yürüttüğü belirtildi.

Ahu Özyurt'un çok iyi derecede İngilizce, orta seviyede İtalyanca ve Fransızca bildiği kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Başbakanı Merkel BioNTech'in üretim tesisini ziyaret etti
ABD'de Kovid-19 nedeniyle 24 saatte 962 kişi öldü
İsrail'de Kovid-19 salgınında günlük vakalardaki yükseliş sürüyor
Afrika'da 86,6 milyon kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı
AB, Türkiye'nin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıma kararı aldı

Benzer haberler

Galatasaray Kulübüne yeni kurumsal iletişim direktörü

Galatasaray Kulübüne yeni kurumsal iletişim direktörü

Victor Nelsson resmen Galatasaray'da