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Spor, Futbol

Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti

Mutlu Demirtaştan  | 05.12.2024 - Güncelleme : 05.12.2024
Galatasaray Kulübü, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti

İstanbul

Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu istifaya davet etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bu akşam bir televizyon kanalında yaptığı açıklamalar, kulübümüz tarafından son günlerde ifade edilen tüm endişelerin ne kadar haklı olduğunu ortaya çıkarmıştır. İbrahim Hacıosmanoğlu; subjektif, adaletten ve futbol bilgisinden yoksun söylemleriyle tarafsızlığını tümüyle kaybetmiş, hatta bir adım ileri giderek bundan sonraki tarafını ilan etmiştir. Galatasaray Spor Kulübü olarak tarafsızlığını tamamen yitirmiş İbrahim Hacıosmanoğlu’nu tüm kurullarıyla birlikte Türk futboluna daha büyük ve onarılamaz yaralar açmadan istifa etmeye davet ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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