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Spor, Futbol

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, Hollandalı sol bek Patrick van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Süha Gür   | 28.07.2021
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Patrick van Aanholt ile 3 yıllık sözleşme imzaladı

İstanbul

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Hollanda Milli Takım oyuncusu 29.08.1990 doğum tarihli Patrick van Aanholt ile transferi konusunda, 2021-2022 sezonundan başlamak üzere 3 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kariyerine PSV Eindhoven altyapısında başlayan Hollandalı futbolcu, İngiltere'de Chelsea, Coventry City, Newcastle United, Leicester City, Wigan formalarını giydikten sonra ülkesinin Vitesse kulübüne geçiş yaptı. Daha sonra Sunderland'e giden tecrübeli oyuncu, son olarak Crystal Palace formasını giydi.

Patrick van Aanholt, Hollanda Milli Takımı formasını da 19 kez terletti.

Patrick van Aanholt, Galatasaray taraftarının önünde oynamak için sabırsızlanıyor

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan 30 yaşındaki oyuncu, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninin ardından GSTV'ye konuştu.

Galatasaray'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getiren tecrübeli oyuncu, şunları kaydetti:

"Transferim çok uğraşlı bir süreç oldu ancak bunu gerçekleştirdik. Bugün burada olmaktan dolayı ve Galatasaray ile sözleşme imzalamış olmaktan dolayı da çok mutluyum. Galatasaray'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyorum. Galatasaray taraftarının da aynı şekilde büyük olduğunu biliyorum. Onların önünde çıkıp oynamak için sabırsızlanıyorum. Umuyorum en yakın zamanda onların karşısına çıkacağım. Babel'i milli takımdan tanıyorum. Yedlin'i de Sunderland'den tanıyorum. Fatih hocamız da çok tanınmış bir hoca. Onunla birlikte oynamak için sabırsızlanıyorum."

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