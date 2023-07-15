Dolar
26.19
Euro
29.41
Altın
1,955.66
ETH/USDT
1,931.50
BTC/USDT
30,281.00
BIST 100
6,437.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Marmaris Körfezinde su sporları gösterisi yapılıyor
logo
Spor, Futbol

Galatasaray hazırlık maçında Csakvar'ı yendi

Galatasaray Futbol Takımı, Avusturya kampında oynadığı hazırlık maçında Macaristan 1. Lig ekiplerinden Csakvar'ı 4-2 yendi.

Ercan Çakar  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Galatasaray hazırlık maçında Csakvar'ı yendi Fotoğraf: Mustafa Yalçın / AA

Graz

Sarı-kırmızılı takım, Bad Waltersdorf kasabasındaki Therme Stadı'nda yapılan müsabakaya, ilk iki hazırlık maçında fazla forma şansı bulamayan oyunculardan kurulu bir kadroyla çıktı.

Galatasaray, maça Jankat Yılmaz, Ali Turap Bülbül, Metehan Baltacı, Emin Bayram, Leo Dubois, Olimpiu Morutan, Kaan Ayhan, Özgür Baran Aksaka, Emre Kılınç, Nicolo Zaniolo ve Dries Mertens 11'i ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımda ikinci yarıda Berk Balaban, Hamza Akman, Caner Doğan, Angelino, Efe Akman, Mathias Ross ve Baran Demiroğlu oyuna dahil oldu.

Karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-kırmızılı takım, 3. dakikada Morutan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Rakibi karşısında baskılı bir mücadele ortaya koymasına rağmen son atışları iyi yapamayan Galatasaray, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

İkinci yarının başında Csakvar'ın geliştirdiği ani atakta Nandor Tamas, 51. topu filelere göndererek durumu 1-1 yaptı. Etkili performansını sürdüren sarı-kırmızılı takım, rakibine kısa sürede üç golle karşılık verdi.

Galatasaray, 54. dakikada Kaan Ayhan, 57 ve 60. dakikalarda Zaniolo'nun kaydettiği gollerle 4-1 öne geçti. Csakvar, 78. dakikada Andras Simon'un golüyle farkı 2'ye indirdi. Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray, müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Öte yandan maçın ilk yarısında Zaniolo ile Csakvarlı futbolcu Daniel Karacs arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Hazırlık maçındaki ikinci galibiyet

Galatasaray, Avusturya kampındaki üçüncü hazırlık maçında ikinci galibiyetini elde etti.

Kamptaki ilk hazırlık maçında Macaristan'ın Kisvarda ekibini 2-0 yenen sarı-kırmızılı takım, ikinci hazırlık maçında ise Avusturya temsilcisi Austria Wien ile 1-1 berabere kalmıştı.

Angelino ilk maçına çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Angelino, sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıktı.

İspanyol futbolcu, Ckasvar ile oynanan maçın 62. dakikasında Metehan Baltacı'nın yerine oyuna dahil oldu.

Bu arada sarı-kırmızılı takımda tecrübeli oyuncular Fernando Muslera, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu,Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Sergio Oliveira, Sacha Boey ile Kazımcan Karataş, Batuhan Şen ve Yusuf Demir maçın kadrosunda yer almadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ülke genelindeki camilerde sela okundu
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz'a özel videolu paylaşım
İstanbul'da 15 Temmuz'a özel mapping gösterisi
İstanbul'da kurulan ekranlarda, 15 Temmuz kahramanlarının hikayeleri anlatıldı
Emine Erdoğan: 15 Temmuz destanı, göğsü iman dolu bir milletin demokrasi zaferidir

Benzer haberler

Galatasaray'dan, TFF'nin 1959 yılı öncesine ilişkin açıklamasına tepki

Galatasaray'dan, TFF'nin 1959 yılı öncesine ilişkin açıklamasına tepki

TFF'den 1959 yılı öncesiyle ilgili açıklama

Galatasaray hazırlık maçında Csakvar'ı yendi

Trabzonspor ikinci hazırlık maçında berabere kaldı

Trabzonspor ikinci hazırlık maçında berabere kaldı
Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Halil Dervişoğlu açıklaması

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Emre Kocadağ'dan Halil Dervişoğlu açıklaması
Beşiktaş'ın hazırlık maçı 76 dakika sürdü

Beşiktaş'ın hazırlık maçı 76 dakika sürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet