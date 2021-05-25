Euro
10.27
Dolar
8.38
BIST 100
1,452.18
Altın
1,886.62
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Altınordu ile Altay, Süper Lig için yarın İstanbul'da karşılaşacak

TFF 1. Lig'den Süper Lig'e yükselecek 3. takımın belli olacağı play-off finalinde iki İzmir temsilcisi Altınordu ile Altay, yarın İstanbul'da karşılaşacak.

Ali Korkmaz   | 25.05.2021
Altınordu ile Altay, Süper Lig için yarın İstanbul'da karşılaşacak

Izmir

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Final karşılaşması beIN Sports ve TRT Spor'dan yayınlanacak.

Adana Demirspor ve GZT Giresunspor'un doğrudan Süper Lig vizesi aldığı ligde, üst lige yükselecek üçüncü ve son ekip İzmir takımlarından biri olacak.

Sezonu beşinci sırada bitiren Altay, play-off yarı finalinde İstanbulspor'u 3-2 ve 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Ligi 6. tamamlayan Altınordu ise ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Yılport Samsunspor'la rövanşta 2-2 berabere kalarak finale yükseldi.

Bu sezon iki takım arasındaki iki müsabakayı Altınordu 2-1 ve 3-1'lik skorlarla kazandı.

Final müsabakasını protokol tribünündeki her iki takımdan yirmişer kişinin yanı sıra 250'şer izleyici de takip edebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 40 gün sonra ilk kez 200 binin altına düştü
Japonya'dan İngiltere dahil 4 ülke çıkışlı yolculara 3 gün zorunlu karantina şartı
Johnson & Johnson'ın Kovid-19 aşısının Japonya'da kullanımı için başvuruda bulunuldu
ABD'den Japonya'ya gidecek vatandaşlarına Kovid-19 nedeniyle 'Seyahat etmeyin' uyarısı
ABD'de 8 aylık bebeğe iki doz Kovid-19 aşısı yapıldı

Benzer haberler

Altınordu ile Altay, Süper Lig için yarın İstanbul'da karşılaşacak

Altınordu ile Altay, Süper Lig için yarın İstanbul'da karşılaşacak

Milli futbolcu Merih Demiral ve Okay Yokuşlu'dan EURO 2020 değerlendirmesi

A Milli Takım oyuncuları EURO 2020'den umutlu

A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü

A Milli Futbol Takımı EURO 2020 hazırlıklarını sürdürdü
Milli futbolcu Orkun Kökçü'den EURO 2020 değerlendirmesi: Bunu yaşamak bir hayal

Milli futbolcu Orkun Kökçü'den EURO 2020 değerlendirmesi: Bunu yaşamak bir hayal
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü: Çıktığımız her maçta kendimizi favori görüyorum

Milli futbolcu Çağlar Söyüncü: Çıktığımız her maçta kendimizi favori görüyorum