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Spor, Futbol

Trabzonspor ikinci hazırlık maçında berabere kaldı

Trabzonspor, Slovenya kampındaki ikinci hazırlık maçında Macaristan'ın MOL Fehervar takımı ile 2-2 berabere kaldı.

Selçuk Kılıç  | 15.07.2023 - Güncelleme : 15.07.2023
Trabzonspor ikinci hazırlık maçında berabere kaldı Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz / AA

Kranj

10. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanında iyi yükselen Benkovic'in kafa ile dokunduğu top Gomez'in önüne düştü. Bu futbolcu da altı pas içinde meşin yuvarlağı yerden vuruşla filelere gönderdi: 1-0

35. dakikada Gomez'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Serkan Asan'ın sert şutunda top üst direkten döndü.

37. dakikada Macar ekibi beraberliği sağladı. Csongvai'nin ceza alanı dışı sağ çaprazından şutunda yerden seken top, kaleci Muhammet Taha Tepe'nin sağ köşesinden filelerle buluştu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

58. dakikada sağdan ceza alanına doğru ilerleyen Kastrati'nin pasında, Houri'nin çıkardığı topu kontrol eden Kenan Kodro, yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2

75. dakikada bu kez Trabzonspor, eşitliği sağladı. Bardhi, ceza alanı hemen dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta, topu kaleci Kovacs'ın sol tarafından filelere gönderdi: 2-2

Karşılaşma her iki yarıda atılan karşılıklı gollerle 2-2 berabere sona erdi.

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