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Spor, Futbol

Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Massa yönetecek

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu üçüncü haftasında sahasında Alman temsilcisi Bayern Münih ile yapacağı maçı, İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.

Yunus Kaymaz  | 22.10.2023 - Güncelleme : 22.10.2023
Galatasaray-Bayern Münih maçını İtalyan hakem Massa yönetecek

İstanbul

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 24 Ekim Salı günü oynanacak maçta Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniele Chiffi olacak.

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